Twee dagen tot stemweek Drentse 1000: René Steenbergen geniet van kwijlplaat en door elkaar gefietste koortjes

Kwijlplaat

Je zou kunnen zeggen dat het leven misschien te kort is voor slechte of foute muziek, maar laten we eerlijk zijn: het is soms heerlijk om keihard mee te blèren met een nummer die volgens anderen misschien echt niet kan. Ook wel een guilty pleasure genoemd.

"En nu wil je zeker mijn ultieme weten?" lacht Steenbergen. "Nou, dat is Especially For You van Kylie Minogue en Jason Donovan", bekent de radiopresentator. Waarom? "Nou, dat is heel dubbel. Als het intro begint, dan denk je: niet weer die kwijlplaat. Maar een minuut later zit ik stiekem toch ongemerkt uit volle borst mee te zingen. Stiekem is het gewoon een heel goed liedje", aldus Steenbergen.

Absolute nummer 1

Alle guitly pleasure-gekheid op een stokje. Er kan maar één plaat de allermooiste zijn. Volgens Steenbergen is dat God Only Knows van The Beach Boys. En dat begint al bij het begin, vertelt de muziekliefhebber: "Dat introotje met die jachthoorn, dat is echt elke keer kippenvel. Echt het mooiste liefdesliedje ooit gemaakt."

Goed luisterend naar het nummer van de Californische muziekgroep lijkt het eigenlijk best een simpel liedje. Inderdaad: dat lijkt zo. "Dat is het echt niet", doceert Steenbergen. "Het zijn allerlei koortjes die door elkaar heen zijn gefietst. En een tekst waarbij je eerst denkt: huh, wat een raar liedje. Maar ach, het zijn allerlei mooie dingen door elkaar."