Een dag tot stemweek Drentse 1000: Judith Regendorp over te laat huilen en Harry Muskee bij het kopieerapparaat

Huilen

Een guilty pleasure, wie heeft hem niet weleens luidkeels meegezongen in de kroeg. Regendorp scant vlug haar muzikale verleden en komt uiteindelijk uit bij Corry en de Rekels met Huilen Is Voor Jou Te Laat.

"Ja, dat is mooi, want die zong ik als kind luidkeels mee. Zegt jou dat iets, of ben jij daar te jong voor?", lacht ze richting ondergetekende. Na het compliment in ontvangst te hebben genomen luister ik verder naar Regendorp over Corry en haar Rekels.

"Nou ja, blijkbaar kende ik als kind de hele tekst. Weet niet of ik het nu nog mee zou kunnen zingen. Maar toen in ieder geval wel."

Lachende Elvis

Er kan er maar één de allermooiste zijn. Het nummer dat je als eerst opschrijft als je gevraagd wordt naar jouw top vijf. Toch twijfelt Regendorp een beetje tussen meerdere nummers. Ze denkt meteen aan The Real Thing met het nummer You To Me Are Everything.

Vervolgens begint ze over dat ene nummer waarin Elvis in de lach schiet. Bij veel mensen zal meteen een lampje branden. Het is het nummer Are You Lonesome Tonight waarbij Elvis plotseling in een aanstekelijke lachstuip schiet tijdens het zingen. "Ja, die vind ik echt heerlijk."

Maar de allermooiste volgens Regendorp? Voor Haar van Frans Halsema. "Een prachtig nummer waarbij elke zin raak is. Daar krijg ik echt kippenvel van. Ja, echt prachtig", aldus Regendorp tot besluit.