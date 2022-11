Vier dagen tot stemweek Drentse 1000: Wim Boer schudt heupen los op ABBA

Wat is nou eigenlijk een guilty pleasure? Ja, een foute plaat die je stiekem luistert als je onder de douche staat bijvoorbeeld. Maar soms zijn er guilty pleasures die zo goed zijn, dat ze vanzelf eigenlijk niet meer tot het 'foute' genre gerekend mogen worden.

Soepele heupen

Volgens Wim Boer is ABBA zo'n band die van fout naar goed is gegaan. Voor zijn ultieme guilty pleasure kiest hij dan ook een nummer van de Zweedse hitmachine. "Voulez Vous is echt een ultiem disconummer. Lekker om op los te gaan", aldus onze presentator.

Of hij zelf een beetje soepel in de heupen is? "Hartstikke", lacht hij antwoordend terug. Maar na overleg tussen verslaggever en geïnterviewde besluiten we dat het toch maar het beste is om vooral de muziek te laten spreken. Maar wie weet wat Boer en zijn heupen tijdens de Drentse 1000 uitspoken natuurlijk.

Ultieme favoriet

Kippenvel als hij het hoort, maar ook al als hij het erover heeft. De ultieme favoriet die sowieso op nummer 1 moet. "Dat is Unforgettable Fire van U2", aldus Boer. "Van het begin tot het einde, dat nummer staat. En er zit ook een tussenstukje in, dat is echt altijd kippenvel."