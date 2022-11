Noord Nederlands Orkest live op RTV Drenthe

Maestro Hartmut Haenchen is vanaf dit seizoen vaste gastdirigent bij het Noord Nederlands Orkest (NNO). Een hele eer, want met zijn lange staat van dienst mag Haenchen tot de grote maestro's gerekend worden. Zijn relatie met het NNO wordt in november bevestigt.

Verdi's Requiem is één van de meest indrukwekkende ervaringen die je in een concertzaal mee kunt maken: een dodenmis, maar geschreven door een componist die zijn publiek al jarenlang uitzinnig heeft gemaakt met opera's. De Italiaanse kerk vond dan ook dat Verdi het te bont had gemaakt. Nu kun je alleen maar blij zijn dat deze muziek gemaakt is.