Superfan Henk Stel herdacht met voetbalwedstrijd

In de omgeving van Bovensmilde kende iedereen hem. Stel had gestructureerde dagen met vaste bezoekadresjes waarin de voetbalclubs een grote rol speelden. Op zaterdag was hij bij BSVV te vinden en op zondag bij FC Assen.“Elke trainer die hier kwam werd van tevoren door het bestuur ingelicht van: we hebben iemand erbij die zaterdags mee moet naar de wedstrijd. Er moest altijd een auto voor hem zijn zodat hij meekon met de wedstrijd. Dat werd gewoon geaccepteerd”, vertelt Henk Louwers, bekende van de club en daardoor bekende van Stel. “Vanaf zijn derde jaar was Henk Stel al lid van BSVV en de club is opgericht in 1949. Hij hoort bij de club. Het is een icoon.”Stel had een beperkt spraakvermogen vanwege een afwijking bij zijn geboorte en kon zich verbaal moeilijk uitdrukken, toch had hij volgens Louwers geen blad voor de mond. “Was het slecht dan noemde hij het ‘waardeloos’, was het goed dan was het ook echt ‘goed’. In het dorp kenden ze hem allemaal en ik durf wel te zeggen, ze hielden ook allemaal van hem.”Bij BSVV leerde Stel profbokser Ben Tingen kennen. Vanaf dat moment was Stel ook iedere avond in de bokshal te vinden. “Bij ons was het ook een graag geziene gast, hij was er iedere week dus je went ook aan hem en hij stond mij altijd op te wachten. Ik vind het prachtig wat BSVV heeft gedaan”, vertelt Tingen.Tijdens de wedstrijd overhandigt hij de Bovensmilliger club een foto van Stel in de bokshal voor in de kantine. “Ik vind het toch wel mooi dat ze hem op zo'n manier herdenken.”Het is de eerste keer dat de club een herdenkingswedstrijd speelt, vertelt Gerard Gelling, organisator van de wedstrijd. Maar het accepteren van Stel in de club staat dan volgens hem ook voor iets groters. “Normaal gesproken maak je iemand erelid als die heel veel voor de club heeft gedaan. Henk is in die zin bijzonder, we hebben Henk erelid gemaakt omdat hij heel veel voor de club heeft betekend. Hij was eigenlijk de verbindende factor en een uiting van hoe je als dorp met mekaar om kunt gaan en hoe je zo'n iemand een plek kan geven in je samenleving. Daar ben ik best trots op.”“Ik heb echt van hem genoten al die jaren”, zegt Louwes. “Hij fietste iedere dag naar Assen, even naar de markt om een lekker visje te kopen. Ik had hem gevraagd om voor mij twee streekbladen mee te nemen omdat die in het dorp niet meer werden bezorgd. Nou, dan kwam hij om half vier weer terug en dan had hij bij de Bruna de hele bak leeggehaald! Hij had hij de hele fietstas vol. Voor het dorp. Dat vond ik toch zo mooi!”