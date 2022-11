Permanente maatregelen op 'probleemtraject' Emmen-Zwolle

De maatregelen die treinvervoerder Arriva heeft genomen om de overlast van vooral veiligelanders op de lijn Emmen-Zwolle te beperken, worden permanent. Het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel willen hier jaarlijks meer dan een miljoen euro aan uitgeven.

Het traject tussen Emmen en Zwolle is de route die vluchtelingen nemen van en naar het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in Ter Apel. De overlast op de lijnen wordt vooral veroorzaakt door veiligelanders, oftewel asielzoekers met weinig tot geen kans op een verblijfsvergunning. De incidenten variëren van roken in de trein tot fysiek geweld en van zwartrijden tot vandalisme.

Drenthe legt bijna twee ton neer

Sinds dit jaar is in de treinen een steward met bodycam aanwezig die een oogje in het zeil houdt. Daarnaast is op de stations in Emmen en Zwolle extra personeel aanwezig om perroncontroles te doen, zodat de eerste zwartrijders er al uit worden gepikt. Het ging om maatregelen die werden betaald uit 'tijdelijke' potjes van de landelijke en provinciale overheid.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel bracht in juni een bezoek aan Arriva in Emmen en ging in gesprek met stewards en machinisten. Hij gaf aan met hun zorgen aan de slag te gaan. Het ministerie van Justitie van Veiligheid, verantwoordelijk voor het asielbeleid, heeft nu toegezegd met 520.000 euro per jaar over de brug te komen om de tijdelijke maatregelen permanent te maken.

Uit een brief van de provincie Overijssel blijkt dat Overijssel en Drenthe samen ook ruim een half miljoen euro willen neerleggen, waarvan bijna twee ton voor de rekening van Drenthe komt. De provincie kan dit overigens nog niet bevestigen. Overijssel meldt desgevraagd dat het besluit nog niet is goedgekeurd door Provinciale Staten.

'Voelen ons gezien en gehoord'

Arriva liet eerder dit jaar al weten graag te zien dat de maatregelen permanent worden. Aan die oproep wordt nu dus gehoor gegeven. Wel plaatste de vervoerder er in april al een kanttekening bij omdat het zou gaan om 'symptoombestrijding'. Zolang de groep veiligelanders toegang blijft houden tot de trein, zullen de problemen blijven bestaan, aldus Arriva destijds.

Nu laat Arriva weten 'erg blij' te zijn met het structurele geld van de overheden. "We voelen ons gezien en gehoord", zegt woordvoerder Liesbeth Oelen. "Dit is de lang gewenste erkenning die we nu hebben gekregen voor de problematiek waar we mee kampen op de Vechtdallijnen."