Drentse bestuurders willen energiecompensatie voor ondernemers

Alle Drentse gemeenten en de provincie willen dat het kabinet ondernemers in Drenthe meer steun biedt bij de opgelopen energiekosten. In een brandbrief aan minister Adriaansens van Economische Zaken zeggen ze zich zorgen te maken over de "toekomst van onze ondernemers".

De bestaande Tegemoetkoming Energiekosten is volgens de briefschrijvers vooral gericht op grote bedrijven die veel energie gebruiken. Ze stellen dat de energiekosten voor ondernemers in het MKB zo zijn opgelopen dat ook die de kosten niet meer kunnen dragen. Bovendien hebben de bedrijven door verlies aan inkomsten tijdens de coronacrisis geen reserves meer. "Voor veel ondernemers zal dit betekenen dat er werknemers moeten worden ontslagen of in het ergste geval een faillissement moet worden aangevraagd."