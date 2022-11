Jacqueline was zomaar de eerste 'Mini-Miss Ganzenhoedster' van Coevorden

Een echte deelneming van Thijs aan de verkiezing kwam er nooit van: "Mijn zusje heeft een paar jaar later, in hetzelfde kostuum, wél meegedaan aan de mini-missverkiezing. Ik denk dat ik er zelf na die ene podiumervaring wel klaar mee was", lacht Thijs. Het pakje heeft ze niet meer, maar in het plakboek vond Thijs nog wel een knutselwerkje van een gans, gemaakt van donswol. "Dat had ik even daarvoor op school gemaakt en droeg ik op mijn mutsje."