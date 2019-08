Zwak FC Emmen onderuit in Tilburg

Na vier duels staat FC Emmen op 3 punten en daarmee staat de ploeg voorlopig 13e, terwijl Willem II door de derde zege van het seizoen, in ieder geval even, koploper is in de eredivisie.FC Emmen speelde een onthutsend zwakke eerste helft en mocht van geluk spreken dat het bij rust maar 1-0 stond. De goal van Mats Köhlert in de 33e minuut was al de derde grote kans voor de thuisclub. De mannen van Dick Lukkien speelden de zwakste helft van het seizoen met veel balverlies, geen dreiging richting de goal van Willem II en veel te slap in de duels. Kortom, eigenlijk ging alles mis. Vlak voor rust kroop de Drentse club ook nog eens door het oog van de naald toen Saddiki op de paal ramde.Uit het niets kwam FC Emmen, dat ongewijzigd begon aan de tweede helft, op gelijke hoogte. Een ongelukkige actie van Sebastian Holmén leverde Michael de Leeuw een penalty op. De aanvaller en captain van FC Emmen werd naar de grond gewerkt. De strafschop werd feilloos binnengeschoten door Marko Kolar, die zo zijn eerste goal in dienst van Emmen maakte in een officiële wedstrijd.Kort na de onverdiende gelijkmaker kreeg Emmen een levensgrote kans op de 1-2 maar in de omschakeling raakte de beste man aan Emmen-zijde, Michael de Leeuw, de paal en in de rebound zag Kolar zijn inzet over de goal van Wellenreuther gaan.De omschakeling, zoals eigenlijk in de gehele wedstrijd, werd de Drentse club ruim een kwartier voor tijd fataal. Kort nadat FC Emmen zelf een corner mocht nemen lag de bal aan de andere kant in het net. Telgenkamp redde in eerste instantie nog en zorgde voor een countermogelijkheid, maar nadat Kolar simpel balverlies leed knalde Köhlert schitterend via de onderkant van de lat raak.Dick Lukkien bracht direct aanwinst Sergio Peña binnen de lijnen (voor Chacon) en hoewel de Peruaan indruk maakte wist Emmen de gelijkmaker niet meer te forceren. De Drenten waren wel drie keer dichtbij, maar Kolar en Laursen waren niet doortastend genoeg.