Noordenveldse mantelzorgers in het zonnetje: 'Ziek ben je niet alleen'

Mantelzorgers, mensen die vrijwillig zorgdragen voor familie of vrienden, staan dag in dag uit voor een ander klaar. Om hen daarvoor te danken, is de Dag van de Mantelzorg in het leven geroepen. De gemeente Noordenveld organiseerde voor hen vandaag een lunch.

Jarenlang was Hennie Lutjes uit Langelo zelf mantelzorger voor haar zieke man. Dat was best zwaar, geeft ze toe. "Als je iemand moet helpen met wassen en aankleden en verder 24 uur per dag voor diegene klaar moet staan, dan is dat vreselijk moeilijk. Dat wordt wel eens onderschat."

Inmiddels is ze al jaren voorzitter van Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Ze onderhoudt contact met mantelzorgers in de gemeente en hoort de ervaringen van die mensen aan. "Er is nog best wat onbegrip over mantelzorgers, denk ik. Mensen zien zichzelf niet als mantelzorger, terwijl ze het wel zijn. Dat maakt het moeilijk. Een dag als vandaag is dan belangrijk, om met gelijkgestemden te eten en ervaringen te delen. Maar het is ook gezellig en een dag om even te vergeten dat je mantelzorger bent."

24 uur per dag

Marga Borger is mantelzorger en dat valt haar vaak best zwaar. "Dan is zo'n dag als vandaag zeker leuk. Vooral omdat het mantelzorgen altijd maar doorgaat. Het is 24 uur per dag."

Trieneke Engels is inmiddels vrijwilliger bij het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Als mantelzorger heeft ze het nodige meegemaakt. "Ik heb in een diep dal gezeten, maar dankzij professionele hulp ben ik daar uit gekomen. Ik kan dat iedereen aanraden."

Veel impact

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) vindt mantelzorgers ontzettend waardevol. "Zij zijn heel belangrijk voor de samenleving. Mensen die oud en ziek zijn, hebben veel zorg nodig. Naast de medische zorg komt daar veel bij kijken. Ziek ben je niet alleen, dat ben je samen. Het heeft veel impact op je directe omgeving."

De gemeente hoopt zo veel mogelijk mantelzorgers in beeld te krijgen. "Zodat we ze kunnen helpen, bijvoorbeeld door ze te wijzen op de regelingen waar je als mantelzorger gebruik van kunt maken."

Mantelzorgers makkelijker maken

Deze week is het voor de gemeente Noordenveld vooral zaak om de mantelzorgers eens goed in het zonnetje te zetten. "We bieden allerlei workshops en cursussen aan, waaronder mindfulness voor mantelzorgers", zegt Ipema. "Dat kan erg helpen bij hoe je op een prettige manier je drukke leven kan leiden zoals jij dat wil."