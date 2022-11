Protesterende Pieten delen pepernoten uit aan de raadsleden in Emmen

Strooien mochten ze niet, dus werden de pepernoten netjes gegeven aan de voorbijgangers die daar wel trek in hadden. De actievoerders hebben van tevoren duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente over de actie. "We hebben aangegeven met hoeveel we komen en wat we van plan zijn", laat een van de actievoerders weten aan ZO!34 . De gemeente wilde liever geen strooipieten bij de ingang hebben, in verband met de troep.

Dat die eis waarschijnlijk niet ingewilligd wordt, beseffen de pieten buiten ook. "Maar we willen laten zien dat je het gesprek tot het einde vriendelijk kan blijven voeren." Om die reden staan ze vandaag pepernoten uit te delen bij de ingang van het gemeentehuis. "We geven de raadsleden die willen pepernoten en gaan met ze in gesprek", legt een van de pieten uit. "Als ze dat niet willen is dat ook prima."

Naar aanleiding van de demonstratie afgelopen maandag was de raadszaal afgesloten voor publiek. Meerdere beveiligers en boa's hielden de actie dan ook in de gaten. De Zwarte Pieten namen nog even plaats in het bruggebouw, om nog naar een deel van de vergadering te kijken. "We hoeven ook niet naar boven, we willen gewoon laten zien dat we er zijn", zegt een van hen.