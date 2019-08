Dick Lukkien: We kunnen allemaal beter

Zwak FC Emmen onderuit in Tilburg

"Het kan niet zo zijn dat we de ene week heel goed zijn en een week later zo spelen als vanavond. Dan wordt het geen stabiel seizoen en moeten we weer sidderen voor de punten. En dat is iets wat ik niet wil", vervolgt de oefenmeester van FC Emmen.Toch was Lukkien niet over alles ontevreden. "Ik vond de veerkracht die we na rust toonden prima en ondanks dat we niet goed speelden hadden we hier ook nog met een resultaat weg kunnen gaan, want kort na de 1-1 krijgen we een enorme kans op de 1-2 maar raken we de paal."Desalniettemin vond de Veendammer de zege van de nieuwe koploper in de eredivisie verdiend. "Waarbij de 2-1 symptomatisch is voor ons spel vanavond. De corner wordt weggewerkt door Willem II en bij ons ligt het volledig open. Dan kan Telgenkamp in eerste instantie nog redden, mogen we zelfs denken aan een counter maar is nieuw balverlies (van Kolar) dodelijk. We waren de bal te vaak te gemakkelijk kwijt en in de omschakeling waren de ruimtes enorm."