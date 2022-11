Plan van aanpak tegen houtstookoverlast in Assen kan de kachel in

Een stevige aanpak van stankoverlast door houtkachels is gisteravond in de Asser gemeenteraad definitief in rook opgegaan. Het enige wat Assen gaat doen, is inwoners met dampende houtkachels via de gemeentelijke communicatiekanalen wijzen op stookwijzer.nu. Daar staan handige stooktips op. En dat kost bijna geen cent.

Stadspartij PLOP was de slimste in het stookdebat, waarbij zoveel scenario's op tafel kwamen, met tussentijds ook weer aanpassingen, dat D66-raadslid Dennis Klingenberg na weer een schorsing moedeloos uitriep: 'Ik snap er geen hout meer van!' Maar alle scenario's konden uiteindelijk de kachel in. Behalve dat van PLOP.

PLOP 'slimste' stoker

Na anderhalf uur debat over de beste manier om houtstookoverlast tegen te gaan, bleek het goedkoopste idee, dat van PLOP, op de meeste steun te kunnen rekenen. De stadspartij wil stokers simpelweg verwijzen naar de landelijke website stookwijzer.nu . Daar zijn zo'n beetje alle 'slimme' houtstooktips te vinden.

Met zeventien stemmen voor en elf tegen, bleek raadslid Janna Booij van Stadspartij PLOP uiteindelijk de winnende stoker in het houtstookdebat. En de gemeente kan het geld in de zak houden.

Geld besparen

PLOP vindt de aanpak van rook- en stankoverlast door houtstook geen gemeentelijke taak, 'maar de verantwoordelijkheid van de stokers zelf'. "Bovendien houdt de overlast niet op bij de gemeentegrens. We kunnen ons een hoop geld besparen door via onze eigen communicatiekanalen, zoals Berichten van de Brink en onze social media, te verwijzen naar de Stookwijzer. Daar staan alle stooktips op en is zelfs mede door de rijksoverheid mogelijk gemaakt."

Een scenario van 257.000 euro werd door een meerderheid weggestemd. Dat betekent dat ondermeer een subsidiepakket van 180.000 euro, voor 120 rookfilters en vervanging of sloop van veertig houtkachels, er niet komt. Ook zouden er workshops komen.

Het tweede scenario, met een stevige voorlichtingscampagne van 35.000 euro over veilig stoken, haalde het evenmin.

Alleen rookfilters

Assen Centraal deed samen met D66 nog een aangepast voorstel, met alleen subsidiegeld voor rookfilters. Raadslid Anita de Rijke vindt de uitstoot van schadelijke stoffen door houtkachels wel degelijk een groot probleem. Zelf komt ze in periodes van houtstook niet eens buiten. Goede filters zouden een deel van de ellende kunnen oplossen.

"Als je oude kachels met subsidie vervangt, houd je houtstook in stand, en dat willen we liever niet." Daarom zou de gemeente alleen de aanschaf van deugdelijke rookfilters voor bestaande kachels met geld moeten stimuleren, stelde Assen Centraal voor. Van het vrijkomende bedrag, dat anders voor kachels was bedoeld (60.000 euro), zouden meer filters gesubsidieerd kunnen. Maar uiteindelijk kon ook dit voorstel de kachel in.

Uitvoering motie 'wassen neus'

Dat het college van B en W met twee scenario's kwam tegen stank van houtkachels, kwam voort uit een vorig jaar aangenomen motie. Die luidde 'Laat overlast van houtstook in rook opgaan', en werd destijds door GroenLinks, PvdA en D66 ingediend. De motie kreeg toen een raadsmeerderheid (19 stemmen voor, 14 tegen), dankzij steun van ChristenUnie en 50PLUS. Ruim een jaar na dato wordt de praktische uitvoering ervan uiteindelijk 'een wassen neus'.