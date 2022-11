Koeien uitgebroken door helikopters, klachtenlijn onbereikbaar

Een groep laagvliegende helikopters zorgde vanochtend voor onrust op de boerderij van Dirk de Graaf uit Fluitenberg. Vijftien van zijn jonge, drachtige koeien en één stier raakten in paniek, braken uit en vernielden daarbij een aantal palen. Tot frustratie van de boer lukte het niet om telefonisch een klacht in te dienen bij Defensie.

Zeker zes helikopters vlogen op een meter of twintig boven het terrein van De Graaf. "De beesten raakten volledig in paniek en braken uit hun omheining. Even verderop kwamen ze bij een ijzeren hek waar ze zo hard tegenop liepen dat er allemaal deuken in zitten", zegt de boer uit Fluitenberg. "Dit is niet alleen indrukwekkend voor de dieren, maar ook voor mij."

Later op de dag keerde de rust terug bij de koeien en leek er geen blijvende schade te zijn. Omdat de vijftien koeien allemaal drachtig zijn, hoopt De Graaf dat zijn vee tijdens de draagtijd geen hinder ondervindt door deze impact.

Over de schade zit De Graaf niet eens zo in, maar hij ergert zich vooral aan de onbereikbaarheid van het meldpunt voor geluidsoverlast bij Defensie. "Defensie reageert totaal nergens op." Hij heeft het klachtenformulier op de website meerdere keren ingevuld, hij heeft een aantal keer gebeld, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen naar aanleiding van zijn klacht.

Onverstaanbare Friezen

Defensie heeft gekozen om het telefoonnummer voor klachten direct door te schakelen naar voicemail. Een deel van de klachten kwam namelijk uit Friesland en dit leverde een taalbarrière op met de telefonisten van Defensie.

"Onze medewerkers konden tijdens deze gesprekken te weinig informatie krijgen", vertelt een woordvoerder van Defensie. Om die reden kunnen mensen alleen nog klachten indienen via de voicemail of het klachtenformulier op de website van Defensie. De woordvoerder van Defensie geeft aan dat ze het voornemen hebben om boer De Graaf later vandaag nog te bellen naar aanleiding van zijn klachtenformulier.

Operatie Falcon Autumn

De laagvliegende helikopers zijn onderdeel van de Operatie Falcon Autumn van Defensie, die van 31 oktober tot 18 november in heel Nederland plaatsvindt. Tijdens deze operatie oefent de Nederlandse krijgsmacht het beschermen van NAVO-grondgebied. Aan Falcon Autumn doen meer dan duizend militairen van de land- en luchtmacht en 35 helikopters mee.

Voorafgaand aan de oefening heeft Defensie de relevante regio's zo goed mogelijk proberen te informeren. De woordvoerder van Defensie ziet een lichte stijging in het aantal klachten voor geluidsoverlast tijdens deze oefening.

Geen helikopters meer