Michael de Leeuw: Niemand verdiende een voldoende vandaag

"De enige die een voldoende krijgt is Sergio Peña, die goed inviel, maar de rest niet. Nee, ook ik niet. Om het simpele feit dat ik de 1-2 moet binnenschieten. Dan hadden we hier misschien een resultaat gehaald. Want het klinkt misschien gek. Ik sta hier wel met een dubbel gevoel. Willem II won verdiend, maar toch had er voor ons meer ingezeten. Ik snap ook niet waarom ik die bal niet gewoon keihard binnenschiet. Die bal moet tegen de touwen. Simpel. Klaar."Volgens de aanvoerder van FC Emmen was het een avond van net niet. "We kregen te weinig kansen, de tweede ballen waren 95% voor Willem II en we leden veel te veel balverlies en in de omschakeling waren de ruimtes enorm."