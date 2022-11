Emmer PvdA bezorgd om snus: ‘Kan het nieuwe lachgas worden’

De PvdA vraagt het college van Emmen om het gebruik van snus onder de loep te nemen. Deze verslavende nicotinezakjes lijken in trek te zijn onder de jeugd. "We horen er steeds meer over", zegt fractievoorzitter Anita Louwes. "Jongeren kunnen het gemakkelijk krijgen. Het lijkt erop dat dit wel eens het nieuwe lachgas kan worden."

Snus is tabak dat in een tablet of een theezakje zit, dat onder de bovenlip wordt gestopt. De nicotine komt langs die weg in het bloed terecht. De nicotine in deze uit Zweden afkomstige snus prikkelt zenuwen, vernauwt bloedvaten en verhoogt hartslag en bloeddruk, aldus de Jellinek kliniek.

'Niet zo in beeld'