Drents idee voor buurtcamping blijkt nationaal succes, behalve in Drenthe

Waar kun je nou beter mensen leren kennen dan op de camping? Dat moet Schaepman hebben gedacht, toen hij in 2013 De Buurtcamping oprichtte. "Het is een camping in je eigen buurt. Buurtbewoners organiseren drie dagen lang een camping, vaak in een park. Het is de ideale plek om je buren beter te leren kennen", vertelt de enthousiaste Schaepman.Het blijkt een doorslaand succes, want dit jaar zijn er al 35 buurtcampings door het hele land. "Een heleboel mensen doen het inmiddels. Er staan wel een paar duizend mensen op de buurtcamping dit jaar. Soms voelt het wel een beetje gek, maar eigenlijk is het ideaal. Je staat niet in de file, iedereen spreekt de taal en je bent zo op je bestemming. En als je iets bent vergeten, ben je zo weer thuis. Het voelt meteen als vakantie, ook al zit je maar een paar honderd meter van je huis."Het opgroeien in Drenthe zorgt ervoor dat Schaepman houdt van de contacten met buren. De verhuizing van een dorp waar iedereen elkaar kent naar de anonieme grote stad, is dan ook een grote verandering. "Toen ik in Amsterdam ging wonen, miste ik het dorp best wel. Mensen kennen elkaar en groeten. Alles wat je in zo'n dorp hebt, ontbreekt in de grote stad. Mensen leven langs elkaar heen."Al snel wil Schaepman er iets aan doen. Hij organiseert een buurtborrel en een barbecue. En dan ontstaat per toeval het plan voor een camping. "Op een gegeven moment zag ik iemand die voor proef een tentje aan het opzetten was in het park. Hij wilde kijken of 'ie alles compleet had. Zo is het idee ontstaan om een camping in het park te organiseren", vertelt Schaepman.[image: https://live.staticflickr.com/65535/48617170881_1ca31d7bc1_o.jpg In 2013 is de eerste camping een feit in het Oosterpark in Amsterdam. Schaepman blikt terug: "Dat was heel leuk. Het bleek echt te werken. Veel verschillende soorten mensen kwamen kamperen. En iedereen leerde elkaar beter kennen op de camping. Er is natuurlijk ook geen betere plek te verzinnen waar je zo makkelijk mensen ontmoet als op de camping."Volgens Schaepman verdwijnen op een camping alle verschillen tussen de mensen. Dat is nodig in een tijd waarin de kloven tussen veel mensen steeds groter worden, onder meer door sociale media."Je ziet niet wat voor werk iemand doet. Met die pleerol onder de arm ziet iedereen er even knullig uit. Je ontmoet zo makkelijk nieuwe mensen door even te helpen de tent op te zetten, of als je iets wilt lenen. Als mensen elkaar op de camping tegenkomen, blijken ze toch veel meer gemeen te hebben dan ze denken. En die relaties houden ook na de camping stand. Dus het zijn drie heel waardevolle dagen."heeft niet alleen het doel om mensen te verbinden. Het biedt ook mensen die krap bij kas zitten een vakantie-ervaring. "We hebben vanaf het begin gezegd dat iedereen op de camping moet kunnen staan. Er zijn heel veel mensen die überhaupt niet op vakantie kunnen. Daarom hebben we een derde van de plekken voor die mensen gereserveerd. Ze kunnen dan bijna gratis komen. In de buurt worden tentjes en slaapmatten voor ze ingezameld. Van dakloze tot bankier; iedereen is welkom."Schaepman zegt dat'als een tierelier' groeit. En hij heeft nog één grote wens: "Onze droom is dat er over een paar jaar een soort nationaal feestweekend is. Dat in elke gemeente in het hele land zo'n camping is."Ondanks het succes, lijkt Drenthe niet warm te lopen voor een buurtcamping. Dit jaar zou er één zijn in Norg. Maar dat ging niet door. "In Norg waren er te weinig aanmeldingen. Wel grappig. Misschien heeft Drenthe dit probleem niet en kent iedereen elkaar hier al goed genoeg."Toch hoopt Schaepman dat de buurtcamping ook in Drenthe een opmars maakt de komende tijd. Ook in kleine dorpjes kan zo'n camping heel erg leuk zijn, zegt hij. "Dus ik hoop heel erg dat Drenthe zich ook gaat aansluiten."