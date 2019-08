Politie en gemeente gaan wijk in na dodelijk incident Assen

De politie is vandaag zichtbaar aanwezig in de wijk Peelo in Assen, waar gisteren in een speeltuin een man om het leven kwam.

"We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven bij de bewoners van de wijk", aldus een woordvoerster van de politie.De identiteit van de overleden man is nog niet bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de vijf mensen die werden opgepakt. Volgens de politie waren de vijf gisteren in de speeltuin op de man afgegaan, omdat ze hem verdachten van een zedendelict . Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies in de speeltuin is gebeurd.Ook de gemeente is vandaag nog met welzijnswerkers actief in de wijk, aldus een woordvoerder. "Wij bieden ondersteuning aan de wijkbewoners en peilen wat de gevoelens zijn."Gistermiddag bezocht burgemeester Marco Out de wijk waar het incident gebeurde. Ook werden toen door Slachtofferhulp, familierechercheurs, de wijkagent en welzijnswerk afspraken gemaakt over de verdere nazorg aan alle betrokkenen.Door het mooie weer zaten gisteren veel mensen buiten, waardoor de kans groot is dat veel mensen iets hebben meekregen van het incident.