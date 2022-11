Ambulances vinden huizen in Norger Oosterduinen straks wél

Nu zijn de Oosterduinen in Norg nog een recreatiegebied, maar langzamerhand wordt het omgetoverd tot woonwijk. En bij een woonwijk horen straatnaambordjes. Vandaag werd het eerste bord in de grond geslagen.

Vindbaarheid is al jaren een groot probleem in de bosrijke Oosterduinen. "De Oosterduinen zijn verdeeld in vakken. A, B, C en verder", vertelt Jan Kruize. Hij verhuurt een recreatiewoning in het bos en is lid van de Werkgroep Vindbaarheid Oosterduinen. "Op zich zijn die vakken van oorsprong redelijk geordend, maar er zijn in de loop der jaren veel huisjes bij gekomen. Dat is de vindbaarheid niet ten goede gekomen."

'Ambulance kon huis niet vinden'

Dat is vooral lastig voor hulpdiensten zoals de ambulance en de brandweer, ziet ook wethouder Robert Meijer (VVD) van de gemeente Noordenveld. "De brandweer in Norg kent de Oosterduinen op haar duimpje, maar het komt voor dat er minder bezetting is en er collega's uit Vries moeten komen. Zij moeten de woningen hier ook kunnen vinden."

De Oosterduinen wordt een gebied waar permanent wonen straks wordt toegestaan. "Nu wordt het nog gedoogd, maar straks moet het echt een woonwijk zijn", zegt Meijer. "Dan is goede vindbaarheid heel belangrijk."

Kruize krijgt nu nog maandelijks telefoontjes van gasten die zijn recreatiewoning niet kunnen vinden. "En laatst moest er een ambulance bij een andere recreatiewoning zijn, maar kon de ambulance deze in eerste instantie niet vinden."

Naamgeving

Dat moet anders, vinden de mensen uit de Oosterduinen en de gemeente Noordenveld. Met 'Karrepad' is een eerste straatnaambordje nu geplaatst. "De gemeente bedenkt die straatnamen niet", zegt wethouder Meijer. "Meestal zijn het straatnamen die al zo genoemd worden door de mensen hier. Zo is er een Beukenlaan, maar ook de Eurekalaan. Deze is vernoemd naar het huisje dat de naam 'Eureka!' draagt."

Kruize zegt dat er best discussie bestaat over de juiste straatnaam. "Neem het Peizerpad. Een naam met historie, want voor mensen uit Norg is dat een vrij bekende naam. Maar recreanten die hier niet vandaan komen, hebben niets met die naam. Die wonen liever aan de Lindelaan of zo."

5 jaar

De Werkgroep Vindbaarheid Oosterduinen wil straten vernoemen naar mensen uit het verleden. "We doen daarom historisch onderzoek, zodat er niets kleeft aan die namen. Niet dat later blijkt dat iemand fout was in de oorlog bijvoorbeeld", zegt Kruize.