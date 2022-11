Kogels door prullenbakken en borden bij visplas Eext: 'Bizar'

Rondom de Braamsplas bij het Evertsbos in Eext zitten kogelgaten in prullenbakken en borden. De visvereniging Eext-Gieten heeft aangifte gedaan van vernieling. Volgens voorzitter Jans Pepping is het vorige week vrijdag op zaterdag gebeurd.

"We hebben de kogelgaten zaterdagochtend ontdekt", zegt hij. "We zijn er wel heel erg van geschrokken, want het zijn niet zomaar gaten van een luchtbuks. Gezien de gaten, is het wel een vuurwapen van een flink kaliber. De politie kon ook niet anders concluderen." De visvereniging heeft aangifte gedaan van vernieling. "De politie hier in Aa en Hunze namen gelijk contact met ons op."

Aangifte

De visplas is eigendom van de visvereniging. "Er zijn ook mensen die er slapen en kogels zijn dwars door de prullenbakken gegaan. Dat had zomaar mis kunnen gaan."