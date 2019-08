Overleden man in speeltuin was 32-jarige Assenaar

De man die gisteren overleed in een speeltuin in de Asser wijk Peelo was een 32-jarige inwoner van Assen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Vijf mannen kwamen gisteren op hem af , omdat ze vermoedden dat hij aan een kind in de speeltuin had gezeten. Er ontstond een worsteling, waarbij de 32-jarige man om het leven is gekomen. De vijf andere mannen, allemaal tussen de 27 en 54 jaar uit Assen, zitten op dit moment nog vast.De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en kan ook nog geen details over de doodsoorzaak bekendmaken. Agenten zijn nog met buurtbewoners in gesprek over het voorval en er wordt ook sporenonderzoek gedaan. Ook zijn medewerkers van de gemeente de wijk ingegaan om met omwonenden te praten over de gebeurtenissen.