Tot vijf jaar cel geëist tegen jonge cybercriminelen

Voor een reeks cybercrimezaken en verboden wapenbezit is tegen een 20-jarige man uit Eelderwolde een celstraf van vijf jaar geëist. De man werd vorig jaar juni, toen 18 jaar oud, aangehouden in een blokhut in het Stadspark in Groningen. Een 19-jarige medeverdachte uit Groningen zou voor zijn rol negentig dagen jeugddetentie (waarvan 44 dagen voorwaardelijk) opgelegd moeten krijgen.

De Stadjer was 17 jaar, toen hij werd aangehouden. Hij stond donderdagmiddag voor de kinderrechter en zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Volgens het OM zijn tientallen mensen voor ruim 100.000 euro opgelicht. En is er voldoende bewijs voor een veroordeling van computervredebreuk, diefstal van geld, het hebben van illegale software en het verhandelen van lijsten met niet-openbare persoonsgegevens zoals wachtwoorden. In de meeste gevallen handelde de oudste alleen. Bij hem vonden de agenten een gaspistool.

Op heterdaad

Door de inval van de politie in de blokhut op het Stadspark in Groningen kwam abrupt een einde aan de cybercriminaliteit van dit tweetal. De computer stond te draaien met illegale software. De oudste deed zich telefonisch voor als bankmedewerker. Hij probeerde iemand op te lichten en inloggegevens los te peuteren.

De cybercrimineel was op dat moment al een tijdje bij de politie in Den Haag in beeld vanwege een aangifte van een telecombedrijf. Er was ingebroken op het computersysteem van dat bedrijf en gesjoemeld met simswaps. Een simswap is een actie waarbij een mobiel telefoonnummer wordt gekoppeld aan een andere simkaart om te kunnen frauderen.

Speelde meerdere rollen

Het telecombedrijf deed intern onderzoek, waarbij het computeradres van de man uit Eelderwolde in beeld kwam. Volgens het OM was de tiener vanaf begin 2021 bezig met cybercriminaliteit en deed hij zich niet alleen voor als bankmedewerker, maar ook als iemand van een incassobureau of de Belastingdienst. Via sociale media had hij contact met anderen over cybercrime en software hiervoor. De man zat op dat moment in de zesde klas van de VWO en hield zich fulltime bezig met cybercrime. Hij vond zichzelf 'cool' en de slachtoffers 'stom', zei de officier van justitie. Geld verdienen om een luxe leventje te leiden, ten koste van anderen, was zijn levensdoel op dat moment.

Digitale woningoverval

Volgens het OM was de man bewust op zoek naar persoonsgegevens van oudere mensen, omdat die in de digitale wereld meestal minder sterk in hun schoenen staan. "Hij is in hun privédomein binnengedrongen. Hij is zich bewust van hun kwetsbaarheid, maar dat lijkt hem eerder te motiveren dan te stoppen. Je zou het een digitale woningoverval kunnen noemen", zei de officier van justitie.

Vanuit zijn cel gaf de verdachte zijn broertje de opdracht ruim 70.000 euro aan gestolen cryptomunten buiten het zicht van de politie te houden. De man zat op dat moment in beperking en mocht niemand spreken, behalve zijn advocaat.

Geen schuldgevoel

Dit mislukte, doordat de politie de telefoon van de vriendin van deze verdachte afluisterde. De vriendin en het broertje staan vrijdag voor de rechter. De 20-jarige is psychisch onderzocht. Deskundigen zien problemen in de persoonlijke ontwikkeling van de man zoals zich snel gekrenkt voelen, vormen van narcisme en hij wordt niet geremd door een schuldgevoel. Er is geen behandeling geadviseerd en de man wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht. Het OM vindt het positief dat de verdachte contact heeft gezocht met de aangevers en meewerkt aan schadeherstel.

De advocaat van de 20-jarige pleite voor een bestraffing volgens het jeugdstrafrecht. Dat zou een maximale celstraf van twee jaar betekenen. De man zit bijna 16 maanden in voorarrest en zou dan snel weer buiten de poort staan. De raadsman zei dat hij zich 'wild is geschrokken' van de hoge strafeis van het OM.