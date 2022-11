Voedselbank Assen krijgt hulp vanuit stadhuis bij modernisering

De Asser raad wil meer doen voor de Voedselbank die in de stad steeds meer monden te voeden heeft. Het gaat dan niet direct om geld, maar om ambtelijke ondersteuning aan deze vrijwilligersorganisatie.

Ook moet er gekeken worden naar een 'draaglijker' en 'humaner' uitgiftesysteem van voedselpakketten, bijvoorbeeld in de vorm van een voedselpasje. Maar het is volgens de politiek aan de voedselbank zelf om te bepalen of en hoe ze dat willen.

Steun voor motie

Een motie, met de oproep voor meer ondersteuning en werken aan een toekomstbestendige voedselbank, kwam vanavond van 50PLUS, ChristenUnie, Stadspartij PLOP, Assen Centraal en PvdA.

Alle partijen vinden dat de Voedselbank, met al haar vrijwilligers, meer steun verdient. Vooral nu meer cliënten zich aanmelden, de energielasten stijgen en er veel minder aanvoer is van producten. "De situatie bij de Voedselbank baart ons oprecht zorgen", aldus CU-fractievoorzitter Bouke Weening. "Maar belangrijkste focus blijft het uitdelen van voedsel. Ze helpen met innoveren is prima, maar uiteindelijk bepalen ze zelf via welk systeem ze dat willen doen."

Aanpak schaamtedrempel

Bij de Asser voedselbank hebben ze zelf ook wel oren naar een moderne manier van het verstrekken van voedselpakketten. Maar door de acute groei van hulpvragen hebben ze op dit moment de handen meer dan vol. Als het gaat om het toekomstbestendig maken, gaat het om het onderzoeken en het aanpakken van de schaamtedrempel die inwoners over moeten richting de fysieke voedselbank en het verzamelen van voldoende voedsel.

In gesprek

CU-wethouder Cor Staal (armoede) moet van de raad met de voedselbank in gesprek over hun behoefte aan ondersteuning. Daarbij moet hij ook de mogelijke invoering van een voedselpasje bespreken, een systeem waarmee in Rotterdam wordt geëxperimenteerd. Verder moet hij ambtelijke ondersteuning vrijmaken om de continuïteit, het bereik en de hulpcapaciteit van de voedselbank te waarborgen.

De voedselbank krijgt ook de gelegenheid om communicatiekanalen van de gemeente te gebruiken, om alle inwoners te bereiken. Bijvoorbeeld voor meer vrijwilligers. Over drie maanden wil de raad weten wat het gesprek met de voedselbank heeft opgeleverd en welke hulp ze willen.

Meer privacy