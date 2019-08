Wat doet een plaatsnaambord van Grolloo boven een ijssalon op Texel?

Hij stuurde een foto naar de redactie van RTV Drenthe. En inderdaad: het is een vreemd gezicht zo'n Drentse plaatsnaam boven de. Een belletje naar de ijssalon levert nog niet direct een antwoord op. "Het bordje is niet van mij. Het is geplaatst door de eigenaar van het pand hierboven", vertelt de man van de Italiaanse ijssalon.De meneer die boven de ijssalon woont, blijkt muzikant Frits Bonne te zijn. Een enorme fan van, de band die natuurlijk onlosmakelijk is verbonden met Grolloo.Een speurtocht op Google leert dat het bordje er al even hangt. In een twee jaar oud krantenartikel wordt nog gesproken over een akkefietje tussen de Cuby-fan en de gemeente Aa en Hunze. Het bordje heeft hij namelijk gestolen en dat gaat mogelijk nog consequenties hebben.Maar zover is het tot op de dag van vandaag nog niet gekomen, zegt Bonne. "De gemeente had natuurlijk wel gelijk. Het was gewoon diefstal", geeft hij nu toe. Maar Bonne wilde dolgraag promotie maken voor het bluesdorp op Grolloo.Hij nam eerder al eens contact op met de gemeente om te vragen of hij een plaatsnaambord mocht kopen. Maar dat stond de gemeente 'met geen mogelijkheid' toe volgens de Tesselaar. Wil het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, dacht hij.In elk geval lijkt het een goede promotie, want het bordje valt veel mensen op. Bonne is er in de jaren dat het bord er hangt al vele keren op aangesproken, zo vertelt hij.