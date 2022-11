Raad Assen wil stevige aanpak straatintimidatie

Een oproep via sociale media leverde in twee dagen tijd meer dan dertig schrijnende verhalen over straatintimidatie in Assen op. "Stuk voor stuk pijnlijk om te lezen deze voorvallen en laten we ervoor zorgen dat er niet nog meer bijkomen", stelt VVD-raadslid Sandra Alberts.

De binnengekomen reacties lopen uiteen van billen- en borstenknijperij tot kreten als 'ik tem je wel'. "En niemand greep dus in toen het de slachtoffers overkwam", aldus VVD-fractievoorzitter Michiel Hasslacher. "Schrijnende situatie die niet zouden mogen voorkomen. Want dit tast het veiligheidsgevoel ernstig aan."

Volgens alle partijen moet de gemeente Assen hiermee een krachtig signaal afgeven dat (seksueel) intimiderend gedrag op straat in de provinciehoofdstad niet langer getolereerd wordt. Twee op de drie (jonge) vrouwen hebben dit gedrag volgens onderzoek aan den lijve ondervonden. Maar vaak wordt straatintimidatie nog gebagatelliseerd, omdat het moeilijk te bewijzen is en slachtoffers daarom niet serieus worden genomen.

Politiek Assen vindt het de hoogste tijd dat slachtoffers voortaan wel serieus worden genomen. En veiligheid in de openbare ruimte is een taak van de gemeente. "Iedereen moet veilig over straat kunnen gaan, de gehele dag." Daarom is er vanaf komend jaar in het meerjarige veiligheidsplan speciaal aandacht voor dit thema. Volgens burgemeester Marco Out (openbare veiligheid) wordt er 50.000 euro uitgetrokken voor aanpak van intimiderend gedrag.