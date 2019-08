Scholen zijn weer begonnen: Dick Lukkien opent de deuren in Zwartemeer

Voor twee scholen in Zwartemeer is het zeker een bijzondere dag. Zij gaan vanaf vandaag verder onder één dak. De Banier en De Praom in Zwartemeer zijn gefuseerd en zitten vanaf vandaag samen in het gebouw van de Banier.De leerlingen hebben er in ieder geval alvast zin in, volgens directrice Monique Wielage. "De kinderen zijn hartstikke enthousiast in Zwartemeer en de nieuwe kinderen hebben ook zin om te beginnen", zegt ze. "Die voelen zich hier goed. Ze hebben al een paar keer meegedraaid, dus het is niet helemaal nieuw. Het vertrouwen is er al een beetje."De opening werd vanochtend verricht door FC Emmen-trainer Dick Lukkien. Hij knipte een lintje door, maar dat ging niet helemaal soepel. "Die schaar was niet heel scherp en het lint was heel taai, dus het kostte nog inspanning ook", vertelt Lukkien.De trainer van FC Emmen werd gevraagd voor de opening, omdat hij ook veel met teamprocessen te maken heeft. "Ook hier geldt dat mensen aan elkaar moeten wennen omdat je twee scholen hebt die samengaan. Dat is wel een parallel met FC Emmen. Toen ik drie jaar geleden begon was volgens mij alleen Dennis Telgenkamp onderdeel van de spelersgroep", vertelt de trainer. "Ook daar geldt dat de nieuwe dynamiek gelijk goed moet zijn om een goede start te maken."In heel Drenthe fietsen scholieren van en naar school, wat aardig wat drukte en onrust op de weg kan veroorzaken. Drenthe kan niet meer heen om de bekende spandoeken en posters met de boodschap ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is nog steeds nodig om automobilisten te wijzen op de kinderen die weer onderweg gaan naar school, volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN).