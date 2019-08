Wilhelminapark Meppel viert honderdste verjaardag

De honderdste verjaardag van het recreatieve Wilhelminapark in Meppel is vandaag gevierd met een nieuwe wandelroute en met het jaarlijks terugkerende Picknick in the Park.

Zestien bezienswaardigheden staan er langs de nieuwe wandelroute door het Wilhelminapark. De geschiedenis van het Harm Smeenge-monument, het oude parkzwembad of een verdwenen oorlogsbunker, aan de hand van paaltjes met QR-codes of een app word je vanaf vandaag rondgeleid. "Het maakt het wat spannender. Ook dingen die niet meteen visueel te zien zijn, daar krijg je wat achtergrondinformatie over", vertelt Warner Slot van Wijkcentrum Platform, een van de betrokken organisaties.Volgens Slot is honderd jaar voor een park niet uitzonderlijk. Toch vindt hij het voor het Wilhelminapark een behoorlijke leeftijd. "Het park is in de afgelopen jaren voor veel soorten recreatie gebruikt. Ik heb als jongen hier geschaatst op de vijver en er zijn hier iedere keer weer veel initiatieven. Er is in juni nog een golftoernooi geweest. Eigenlijk wordt het echt door de jaren heen al door jan en alleman gebruikt."Dat het park zich leent voor veel initiatieven laat ook het tweede evenement van vandaag in het park zien: Picknick in the Park. Met dit jaar als thema 'Woodstock'. "We wilden dit jaar iets extra feestelijks en Woodstock is één groot feest natuurlijk", vertelt Meinou Teijken van de organisatie.