Duo aangehouden na achtervolging: elf strafbare feiten gepleegd

De politie kwam het duo op het spoor op de Statenweg in Emmen en wilde de snorscooter controleren. De bestuurder ging ervandoor, maar moest even verderop toch stoppen. De bijrijder ging vervolgens er te voet vandoor. De bestuurder wilde zijn voorbeeld volgen, maar kreeg een stroomstootwapen op zich gericht en bleef staan. De bijrijder werd na een zoekactie ook gevonden.

De bestuurder had volgens de politie drugs bij zich en de bijrijder was onder invloed van drugs. Ook bleek de scooter te zijn gestolen en hoorde het kentekenplaatje niet bij de brommer. Daarnaast had het duo gereedschap bij zich, dat wordt gebruik om in te breken. Het bij zich hebben van die gereedschappen ziet de politie als voorbereidingshandelingen om in te breken. Tot slot wilden beide mannen zich niet identificeren tegenover de politie.