Scholieren presenteren plannen voor energieoplossingen

De leerlingen van het Dr. Nassaucollege komen met het idee voor een buurtaccu. Buurtbewoners met een overschot aan energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen, kunnen dan energie leveren aan die accu. Mensen die minder te besteden hebben, kunnen vervolgens voor een zachte prijs die energie van hun buren overkopen. De teamleden hebben de winst niet verwacht. Alhoewel, ze zijn ook niet compleet verrast. "Ik had het een beetje verwacht, omdat het een idee is dat je niet vaak hoort. Dus aan de ene kant wel, aan de andere kant niet", zegt een van de jongens. Hij noemt de winst 'bijzonder'.

Beste pitch

Leerlingen van CSG Dingstede uit Meppel hebben dus de beste pitch, en dat komt doordat zij een maquette hebben gemaakt om hun verhaal kracht bij te zetten. Dat hebben ze gedaan naar aanleiding van een tip. "Van een andere docent hadden we gehoord dat als we iets gaven, dat de jury dan beter naar ons zou luisteren. Dat is ook een groot onderdeel geweest van onze winst, denk ik", doet een van leerlingen uit de doeken.

Ook zij hebben, net als het team dat er met de hoofdprijs van doorgaat, hun winst niet aan zien komen. "We dachten dat andere mensen wel beter waren. Maar het is leuk om te zien dat je dus wel echt goed was", zegt een van de leerlingen.

Verlegenheid en bravoure

Jurylid Adri Wischmann heeft in ieder geval genoten van de ochtend. "Het is natuurlijk sowieso iedere keer leuk om te zien hoe iedere school, iedere groep, ieder team zijn ideeën presenteert. En daar zit een hoop verschil in. Sommigen zijn een beetje verlegen en staan daar voor de eerste keer, anderen staan daar met heel veel bravoure. Maar het is ontzettend leuk om te zien hoe ze daar allemaal hun tijd en energie in gestoken hebben."

Ook benadrukt hij dat de leerlingen best wel wat in hun mars moeten hebben om te winnen. "Want je kunt wel hele mooie ideeën hebben, maar als je dat niet goed kunt overbrengen, dan win je niet. Er komen heel veel aspecten bij kijken, het presenteren, het idee zelf, het team betrekken, en pas wanneer je dat allemaal goed gedaan hebt, dan win je de prijs."

