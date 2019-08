Voorbereiding Dam tot Damloop: 'Opgeven is geen optie'

Esther Haag begon dit initiatief en inmiddels is er een club van vrienden die zich heeft aangesloten. Haag loopt de tocht van Amsterdam naar Zaandam met een persoonlijk doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker."Ik kreeg zelf in 2016 te horen dat ik borstkanker had", vertelt ze. "Met mij lijkt het gelukkig goed af te lopen en ik hoop heel oud te worden. Ik wil deze periode met een goed gevoel afsluiten. Daarom doe ik mee."Tijdens haar behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam zag Haag dat het ziekenhuis een sponsorloop heeft binnen de Dam tot Damloop. "Toen dacht ik, dat ga ik doen. Het is een goed doel waar ik persoonlijk bij betrokken ben. Ik werk aan mijn conditie en haal ook zo veel mogelijk geld op voor onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden tegen kanker."Haag loopt niet alleen. "Ik loop met een groep van twaalf andere mensen. Een aantal vriendinnen die ik al 25 jaar ken, mijn partner zit erbij en een paar mensen die ik ken via de school van mijn kinderen."Haag liep in het verleden een paar keer de Cascaderun in Hoogeveen, die is acht kilometer. De Dam tot Damloop is tien mijl, twee keer zo ver. Maar ze heeft er vertrouwen in. "Het trainen gaat goed. Ik train niet volgens een heel strak schema, elke keer als ik loop steeds een stukje verder. Tussendoor doe ik wat aan krachttraining. Het gaat goedkomen. Opgeven is geen optie."