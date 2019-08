Moluks protest in binnenstad Assen?

Het maakt deel uit van filmopnames voor het tweede deel van het theaterdrieluik 'Aan de andere kant'. Deel één ging vorig jaar over de aankomst van de eerste Molukse immigranten naar Nederland, deel twee gaat over hun kinderen. De jongeren die boos waren op de Nederlandse staat, omdat ze de beloofde eigen staat in Indonesië niet kregen."Ik geloofde het echt", zegt Dennis Wood over de in scène gezette demonstratie. "Als ik het zie komen er allemaal herinneringen naar boven uit die tijd." Akkelien Stenvert wist wel dat het nep was, toch ontroert het haar. "Ik herinner me de strijd nog. Ik vond het zo oneerlijk wat hen werd aangedaan. Ik kan me de frustratie goed voorstellen."Hank Oraile was een van de Molukkers die destijds de barricaden opgingen. "Er komt best een hele hoop los", zegt hij terwijl hij naar de filmset kijkt. "Ik heb het meegemaakt. Toen had ik nog krullen en was ik flink uitgedost voor het protest." Hij vindt het belangrijk dat meer mensen de geschiedenis van de Molukkers begrijpen.Met oude auto's, brommers en ouderwetse kleding krijgt de straat de sfeer van de jaren zeventig een beetje terug. Toch bleek het nog lastig om alles goed te laten verlopen. Tot de schrik van de crew werd vlak naast de rechtbank een kofferbakverkoop gehouden. "We hebben een grote DVM-bus ervoor gezet. Het is mooi gecamoufleerd", zegt producent Anne van Slageren.De scène bij de rechtbank is de laatste die nodig was voor de nieuwe voorstelling. Eerder op de dag werd gedraaid in Groningen. De stukjes film worden tijdens de theatervoorstelling vertoond. De première is op 2 september.