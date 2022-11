Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Er is maar één juist onderwerp om dit weekendoverzicht mee te beginnen. De Drentse Startersdag.

Die vindt zaterdag plaats in Hoogeveen. Tijdens deze startersdag kunnen beginnende ondernemers deelnemen aan verschillende workshops en presentaties. Ook is er een 'kennisplein' waar onder andere de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel staan. Het is voor het eerst sinds 4 jaar dat het evenement weer plaatsvindt. Het programma staat in het teken van het starten als ondernemer, maar is gericht op alle ondernemers die de afgelopen 5 jaar zijn gestart.

Alles over schapen

Niet alleen ondernemers kunnen dit weekend wat leren. Kinderen kunnen zaterdag bij het dierenasiel in Beilen van alles leren over schapen, en hun vijand: de wolf. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld wat kuddes schapen in steden doen. En ze kunnen een eigen schaap knutselen om mee te nemen naar huis. Kinderen kunnen gratis meedoen tussen 13.30 en 15.30 uur.

'Smullen bij bokbiertocht'

Van het schaap naar de geit. In Westerveld vindt zaterdag de tweede bokbiertocht plaats. De tocht start en eindigt bij Gasterij Frederiksoord. Tijdens de tocht komen de deelnemers langs verschillende restaurants in de gemeente. Daar krijgen ze bokbieren geserveerd met bijpassende hapjes. Voor vervoer wordt geregeld: een bus vervoert de deelnemers de avond van restaurant naar restaurant. Aanvang is om 18.45 uur.

Slachtdag

Wie niet genoeg krijgt van al die bokbiertjes en hapjes, kan zaterdag terecht bij museum De Wemme in Zuidwolde. Daar wordt vanaf 11.00 uur het seizoen afgesloten met 'Smullen op Slachtdag'. Dat bestaat uit allerlei culinaire en culturele activiteiten in het museum en op het voorplein. Zo is er een slager die laat zien hoe een varken wordt uitgebeend. En meerdere lokale ondernemers zijn aanwezig om hun producten te laten proeven en om te vertellen hoe de producten tot stand zijn gekomen. De slachtdag duurt tot 16.00 uur.

Roofvogels spotten

Roofvogels houden er ook wel van om vlees te verscheuren. Staatsbosbeheer houdt zaterdag vanaf 13.30 uur een twee uur durende fietstocht door het Drents-Friese Wold met een vogelkenner om op zoek te gaan naar roofvogels. Hij deelt onder andere informatie over de verschillende soorten, bijvoorbeeld waar u de meeste kans heeft ze te spotten, hoe u ze kunt herkennen in de lucht en de manier waarop ze hun prooi verslinden.

Slipjacht

Bij Mensinge in Roden gaan ook prooien verslonden worden. Zaterdagmiddag staat Mensinge namelijk in het teken van de jacht. Traditiegetrouw houdt jachtvereniging Soestdijk dan haar slipjacht met paarden en vele honden in de omgeving van de havezate. Rond 13.00 uur klinkt de jachthoorn als signaal dat de slipjacht van start gaat. Overigens wordt er niets verscheurd. Vroeger werd er gejaagd op vossen of ander wild, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Voorafgaand aan de jacht trekt de sliptrekster met een in vossenurine gedrenkte lap (slip) een geurspoor door het landschap. Hebben de honden eenmaal de geur te pakken dan zetten ze het op een lopen, gevolgd door de equipage van ruiters die de honden bij elkaar houden of terughalen als ze van het spoor zijn.

Rustig thuis, of toch niet?

Geen roofvogels, schapen, geiten of varkens die worden uitgebeend. Hoogstens een hond. Thuis is het rustig. Of nou ja. Misschien niet in de huiskamers in Zuidwolde. Daar is zondag op 18 locaties het huiskamerfestival. Diverse muzikanten en bands treden op in verschillende huiskamers, de bibliotheek in Zuidwolde en de basisschool in Erflanden. Van 13 tot 18 uur zijn de huiskamers geopend. Elke sessie duurt drie kwartier, met een half uur tussen de sessies door. Op iedere locatie wordt drie keer gespeeld.

Voor huishoudens die liever buitenshuis naar muziek luisteren, biedt de Sunday Brass in de Jacobuskerk Rolde wellicht een oplossing. Tijdens dit nieuwe festival speelt het Klein Orkest Rolde, samen met een ander koperensemble: Friday Brass uit Assendelft. De Sunday Brass begint om 15.00 uur.