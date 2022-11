Auto's van zussen in dezelfde week verwoest: 'Een bak ellende'

"Het is wel een bak ellende zo zeg." Beduusd staat Erin Verdam te kijken naar de restanten van haar auto. Vannacht ging er een vuurwerkbom onder haar auto af aan Het Meerveld in Emmen. "Ik denk dat die daar bewust is neergelegd."

De schade is overdag goed te zien. "De radio is eruit geknald, de bumper ligt los en er zit een gat in de onderkant van de auto", wijst Verdam op alle schade. "Het is bijna een wonder dat hij niet is afgebrand." De Emmense schrok vannacht wakker van twee knallen die kort op elkaar te horen waren.

"Het klinkt bizar, maar ik ben meteen weer in slaap gevallen." Uiteindelijk werd ze wakker nadat buren bij haar op de deur klopten. De overbuurman had toen de politie al gebeld. "Ik ben toen meteen naar buiten gerend en wat je aantreft is dan niet te bevatten. Je ziet je auto zo staan en beseft dat het ook nog veel erger uit had kunnen pakken."

Paniek

Vlak na de explosie heerste er paniek in de straat. "Je zit meteen rechtop in bed", vertelt de buurvrouw. "De knal was gigantisch." Net als de meeste buurtbewoners ging ze buiten kijken. Volgens een achterbuurvrouw waren er twee knallen te horen. "De eerste klonk als vuurwerk, daarna kwam een heel heftige knal." Zij snelde na de knallen ook naar buiten toe. "Je gaat toch kijken wat eraan de hand is. Het lijkt wel alsof er een aanslag is gepleegd."