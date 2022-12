Recordjaar voor verkoop van grond op Drentse bedrijventerrein, en jaar is nog niet voorbij

Het bureau houdt rekening met 50 hectare aan nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen in Drenthe in de periode tot en met 2030. In opkomst zijn datacenters, en daar is veel over te doen geweest. Zo is de komst van een datacenter van Meta (het moederbedrijf van Facebook) in Zeewolde in Flevoland van de baan. Het zou gaan om een datacenter van 166 hectare. Na de maatschappelijke discussie die over datacenters is ontstaan, is de minister met een plan gekomen om de komst van datacenters van meer dan 10 hectare onmogelijk te maken. Dat in Drenthe een datacenter komt lijkt dus uitgesloten. Daarnaast speelt mee dat de provincie niet 'de perfecte vestigingslocatie voor dergelijke grote datacenters' is.