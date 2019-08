180 miljoen euro nodig om ons drinkwater goed en schoon te houden

De WMD moet de komende tien jaar 180 miljoen euro investeren om ons drinkwater goed, schoon en veilig te houden.Na een eeuw intensivering van de landbouw met jarenlang gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest, bereiken gifstoffen en nitraatresten nu de diepere waterhoudende lagen in de Drentse bodem.Datzelfde geldt voor oude industriële locaties zoals bijvoorbeeld in Hoogeveen. Daar hebben bedrijven de vorige eeuw zoveel giftige stoffen in de bodem laten verdwijnen dat een flink deel van de diepe ondergrond nu vervuild is. Vlakbij waar de WMD ons drinkwater wint. Vervuiling of dreigende vervuiling van ons diepe drinkwater komt inmiddels in heel Drenthe voor.De huidige waterzuiveringen van de WMD zijn niet geschikt om al deze vervuilende stoffen eruit te halen. Dus moeten er nieuwe geavanceerde zuiveringsinstallaties komen. Eén van die zuiveringstechnieken is met actief kool, dat gemaakt wordt in de Norit-fabriek in Klazienaveen. Maar die techniek kost miljoenen.Veel van de waterwin,- en pompstations van de WMD zijn verouderd en moeten worden vervangen. In ieder geval in Beilen, Gasselte, Sleen en Emmen. De vervanging is ook nodig omdat onze eisen aan het drinkwater anders zijn geworden. Ook dit is een miljoenenklus.En dan is er nog 800 kilometer waterleiding in de Drentse bodem die vervangen moet worden. De derde miljoenenklus. Deze leidingen zijn wel veilig en gewoon te gebruiken, maar er zijn andere problemen zoals storingen, legt manager waterkwaliteit Henk Brink van de WMD uit in onderstaande video.De kosten van ons drinkwater stijgen de komende jaren om alle investeringen in het water te kunnen uitvoeren. Dat roept de vraag op of de WMD niet eerder geld had kunnen reserveren voor de megaklussen die eraan zaten te komen. Nee, zeggen WMD-directeur Leo Hendriks en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie. "Waterleidingbedrijven mogen volgens de wet niet de drinkwaterprijs verhogen voor toekomstige investeringen en ook niet aan oppotten doen", zegt Hendriks. Bijl: "Een paar jaar geleden moest de WMD het tarief nog verlagen omdat ze te veel had overgehouden."Om de grote investeringen te kunnen betalen is het drinkwatertarief met 4,2 procent gestegen. Met BTW erbij is het ongeveer 6 procent, een stijging van gemiddeld 15 euro per kwartaal berekende Asser raadslid Bert Homan.Een aantal politieke partijen wijst met de vinger naar de grote verliezen die de WMD moet nemen bij de mislukte drinkwaterprojecten in Indonesië en de terugtrekking uit Wildlands in Emmen. Het Indonesië-debacle kost de WMD 13 miljoen euro, de terugtrekking uit Wildlands 12 miljoen.Volgens de VVD en Forum voor Democratie gaat ons drinkwatertarief (extra) omhoog om deze grote verliezen op te vangen. Onzin, zeggen Bijl en Hendriks, want het niet-drinkwaterbedrijf is gescheiden van het drinkwaterbedrijf. Maar critici zeggen dat het aan het einde van de rit toch één bedrijf is op de jaarrekening. En wat je bij het niet-drinkwaterbedrijf uitgeeft of verliest, kun je niet in het drinkwaterbedrijf stoppen.