Lokale omroep Meppel maakt uitzending vanaf vluchtelingenboot: 'Uniek inkijkje'

Lokale omroep RTV Meppel maakt morgenmiddag twee radio-uitzendingen vanaf een bijzondere locatie. De shows worden live uitgezonden vanaf de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg. Het schip ligt daar sinds november vorig jaar en biedt plaats aan 98 mannen.

Het idee komt van Eduard Annen, vrijwilliger bij de omroep. In het dagelijks leven werkt bij voor gemeenten Hoogeveen en De Wolden, waar hij gesprekken doet met vluchtelingen waarvan de kinderen naar school moeten. "Ik heb zo contacten opgedaan, waaronder met degene die manager is van de boot in Meppel. Dus het lijntje lag er al en dit plan was snel gemaakt."

Koffie

"Het COA was ook meteen enthousiast", vervolgt Annen, die Meppelers ook kunnen kennen als leider van politieke partij Sterk Meppel. "Ze willen heel graag de deuren openen van dit soort locaties. De radioshow is daarom openbaar: geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending bij te wonen, de boot te bekijken en met de bewoners te praten. Er wordt absoluut niet geheimzinnig gedaan, de koffie staat klaar."

"Ondertussen willen wij graag interviews houden met de bewoners", aldus Annen. "Het moet een uniek kijkje worden in hun leven en beweegredenen om hiernaartoe te komen." Toch denkt de radiomaker dat dit nog wel een uitdaging wordt. "Het is denk ik wel moeilijk om asielzoekers voor de microfoon te krijgen en hun verhaal te laten doen. Er is angst bij de mensen dat men in Syrië meeluistert, of dat het negatieve invloed kan hebben op de asielprocedure. Maar ik stap morgen gewoon op ze af."

Schitterend

De shows gaan sowieso door. Er komen locatiemanagers aan het woord en een medewerker van Taalpunt Meppel spreekt over de Nederlandse taallessen die gegeven worden aan de asielzoekers. "En er is muziek!", zegt Annen met een lach. "Ik heb er helemaal schik in."