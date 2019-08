Fietstocht van 800 kilometer langs Avebe-locaties voor Make-A-Wish

"De reden achter de fietstocht is dat Avebe dit jaar honderd jaar bestaat. We zochten een leuke manier om alle locaties op een sportieve manier met elkaar te verbinden", zegt Eric Raad van het bedrijf. Hij is een van de fietsers die de monstertocht gaan afleggen."We besloten op de fiets langs al die locaties te gaan en dat te koppelen aan een goed doel", zegt hij. Mede vanwege het internationale karakter van de fietstocht viel de keuze op Make-A-Wish.Raad verwacht dat de fietstocht 'best te doen' is, maar daar is wel de nodige training aan voorafgegaan. "We hebben flink moeten trainen, want ongetraind zo'n tocht van 800 kilometer afleggen, gaat je niet lukken", zegt hij. "Maar we hebben een goed schema en uitstekende begeleiding. Ook zij hebben zich goed voorbereid."De tocht begint in Groningen. De fietsers zetten dan koers naar Gasselternijveen. Vanavond komen de fietsers aan in Duitsland. De tweede dag is een tocht van 146 kilometer naar de plaats Verden en pas op de derde dag doen de wielrenners de eerste Duitse locatie van Avebe in Lüchow aan. "De vierde dag is de koninginnerit van 205 kilometer", zegt Raad. Halverwege maken de renners een stop bij de Avebe-locatie in Dallmin.Niet de hele tocht wordt op de fiets afgelegd. Om in Zweden te komen stappen de fietsers toch even op een boot. "Helaas moeten we ook een stukje met de boot. Over water valt voor ons niet te fietsen, nog", zegt Raad. Na de oversteek gaat de tocht verder naar Malmö. Daar worden de fietsers opgewacht door collega's en jongeren om samen de locatie te bezoeken.Raad en zijn collega's hopen met de fietstocht rond de 50.000 euro uit te komen voor Make-A-Wish.