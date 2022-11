Militairen schakelen ter oefening vijand uit in Havelte

Want met de oorlog in Oekraïne is de oefening Falcon Autumn actuelere dan ooit. "Sterker nog, we hebben een Poolse compagnie bij ons", legt luitenant kolonel Laurens van Leussen uit. Hij is van de brigade in Assen en oefent met zijn mannen en vrouwen al bijna twee weken. "Die groep zit nog veel meer naar het oosten dan wij, dus het leeft zeker. En je krijgt het nieuws natuurlijk ook mee. Dus we weten dat we kunnen ingezet worden, dus we moeten er klaar voor zijn."