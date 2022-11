Boete ingetrokken voor rijden door rood op aanwijzing van verkeersregelaar

Duinkerken reed op aanwijzingen van twee verkeersregelaars door rood. Zij regelden op dat moment het verkeer op dat bewuste deel van de Friesestraatweg, maar de flitspaal was niet uitgezet en deed netjes zijn werk. Duinkerken ontving later tot zijn stomme verbazing via zijn baas een bekeuring van 259 euro.

"Ik kon me niet voorstellen dat die bon echt voor mij moest zijn. Ik hou mij altijd keurig aan de regels", blikte Duinkerken gisteren terug. Hij vroeg de foto op en daarop was te zien dat hij weliswaar door rood reed, maar wel op aanwijzing van twee verkeersregelaars.

Bij de inzet van verkeersregelaars worden de verkeerslichten doorgaans volledig uitgeschakeld. Waarom dat in dit geval niet is gebeurd, zoekt het OM nog uit: "Waarom hier verkeersregelaars hebben gestaan is ons nog niet duidelijk. Ze hebben er in elk geval niet lang gestaan, zo lijkt het. Dat kunnen we zien aan een eerdere en latere overtreding waar de verkeersregelaars niet op te zien zijn."