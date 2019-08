Erepenning voor 'supervrijwilliger' uit Vledder

Van Raalte - Doorten krijgt de onderscheiding omdat zij al 20 jaar als vrijwilliger actief is voor een hele waslijst aan organisaties in de gemeente.Zo zet ze zich volgens de gemeente Westerveld 'sinds mensenheugenis' in voor korfbalvereniging Moedig Voorwaarts. Eerst was ze actief als speler, maar later ook als jeugdtrainer, coach en bestuurslid. Ook is ze actief voor de ijsclub Wapserveen. Daarnaast is Van Raalte - Doorten zeker 15 jaar vrijwilliger bij verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk en sinds een paar jaar ook bij een instelling voor mensen met een geestelijke beperking."Rensina is vaste vrijwilliger in de kantine van onze ijsclub. Een beroep op haar is nooit tevergeefs", laat voorzitter Jacob Westenbrink van de ijsclub weten. "Kinderen komen altijd massaal een zakje snoep of een beker warme chocolademelk bij haar scoren."De fanatieke vrijwilliger werd vanochtend op de eerste dag na de zomervakantie verrast bij peuterspeelzaal De Vuursteen in Wapserveen. Niet geheel verrassend is Van Raalte - Doorten ook daar actief als vrijwilliger.[tweet: https://twitter.com/ijs_wapserveen/status/1165895889828925440