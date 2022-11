Drie jaar cel voor 'aannemer' die klanten voor kwart miljoen dupeerde

Voor het oplichten van twaalf mensen in Drenthe, Groningen en Friesland is een 35-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, maar dat vond de rechter een te lage straf.

De Winschoter deed zich voor als aannemer, nam aanbetalingen aan en was daarna spoorloos. Hij lichtte voor bijna een kwart miljoen zijn slachtoffers op. Het geld ging met name op aan hotels, merkkleding, een dure auto, sieraden, pretparken en fastfood.

De man was vanaf februari 2021 actief in onder meer Tynaarlo, Westdorp, Hoogezand en Tytsjerk. De mensen benaderden hem via de internetsite werkspot.nl en kregen van hem een offerte. De man misbruikte in sommige gevallen de naam van een gerenommeerd bouwbedrijf.