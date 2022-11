GGZ-verpleegkundige knoopt seksuele relatie aan met patiënte

Voor ontucht met een patiënte binnen de GGZ-kliniek in Assen is tegen een 41-jarige verpleegkundige uit Groningen een werkstraf van 180 uur geëist. De man is inmiddels ontslagen en uit het BIG-register (een registratie van personen binnen de gezondheidszorg) geschrapt.

De man was begin 2017 de persoonlijke begeleider van een vrouw uit Emmen die op de crisisopvang terecht kwam. De vrouw had ernstige psychische aandoeningen en wanneer de psychoses de overhand kregen werd ze opgenomen. Ze had een doorlopende behandelovereenkomst. De man ontkende dat hij haar seksueel benaderde binnen de kliniek.

De liefde bloeide volgens hem pas op toen ze in maart 2017 uit de kliniek werd ontslagen. Ze werd vanuit huis verder behandeld. In mei van dat jaar belandde ze weer op de crisisopvang. De seksuele relatie tussen de twee was inmiddels beëindigd. De Groninger kwam haar weer tegen binnen de kliniek en zei tegen de rechter dat hij toen niet wist dat ze weer was opgenomen.

'Niet professioneel geweest'

De vrouw vertelde tegen een andere hulpverlening wat haar was overkomen. Ze wilde geen aangifte doen. Vanuit de kliniek werd alsnog aangifte gedaan. "Ik ben niet professioneel genoeg geweest, daar heb ik spijt van", zei de man vrijdag tegen de rechter. Hij bekende dat hij uit verliefdheid in de kliniek al telefoonnummers met haar had uitgewisseld. Daarop volgden erotisch getinte WhatsApp-berichten.

De officier van justitie nam het de man kwalijk dat hij vanuit zijn professie wist hoe het psychisch was gesteld met de vrouw en toch misbruik maakte van het vertrouwen die in hem was gesteld. Hij had als behandelaar psychisch overwicht op haar. "Hij heeft de professionele en strafrechtelijke normen overschreden", zei de officier van justitie.

Beroepsverbod

De aanklaagster hield aan de andere kant ook rekening met het tijdsverloop. "De zaak heeft domweg te lang op de plank gelegen", zei ze. Ook vond ze het meewegen dat de man inmiddels is ontslagen en uit het register is geschrapt. Desondanks eiste ze wel een beroepsverbod voor de Groningen: "Dit mag nooit weer gebeuren".