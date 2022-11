Plan voor 90 appartementen in centrum van Emmen

Ongeveer negentig appartementen en zes stadsvilla's. Dat is het plan voor een braakliggend stuk grond aan de Wilhelminastraat in Emmen. Op het terrein van driekwart hectare staat nu nog een woning, maar die wordt binnenkort gesloopt.

De binnentuin zal bestaan uit een groene oase, bankjes en ruimte om te spelen, zoals fitness en jeu de boules. Brands kijkt alvast vooruit: "Met prachtig zicht op de molen is het daar prettig vertoeven, zonder te ervaren dat men zich in hartje centrum bevindt." Tegenover het terrein staat een oude molen, de Molen van Beins. Daar is alleen de romp van bewaard gebleven, waar tegenwoordig een bedrijf in zit.