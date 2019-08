Schuilt er gevaar in ongenuanceerde reacties op social media?

Burgemeester Marco Out sprak zijn zorgen uit over de ontstane 'digitale onrust' op social media naar aanleiding van de dood van een 32-jarige Assenaar en zijn betrokkenheid bij een mogelijke zedendelict in een speeltuin in de wijk Peelo.

Vijf mannen zijn verdacht maar inmiddels vrijgelaten.De veelal ongenuanceerde berichten zijn ook op het Facebook-account van RTV Drenthe te lezen. Enkelen roepen op om vaker het heft in eigen hand te nemen 'aangezien de politie toch niets doet'. Anderen waarschuwen dat het recht in eigen hand nemen nooit de oplossing kan zijn. Op dit soort social media-uitingen doelde Out: "Het is heel belastend voor iedereen die er bij betrokken is."Ina Strating van de Crisiscentrale adviseert mensen op het gebied van social media bij crisissituaties. "Bij dit soort gebeurtenissen buitelen mensen op social media over elkaar heen en versterken elkaar. De online geruchtenstroom is gigantisch.""Het heeft ook invloed op de wijk. Bewoners worden er onrustig van. Ze hangen niet voor niets briefjes op dat ze met rust willen worden gelaten. En wat te denken van de familie van het slachtoffer of de mannen die zijn opgepakt, die krijgen het ook mee. Wat je eigenlijk ziet is een opwaartse spiraal van geruchten en een neerwaartse spiraal van feiten. Dus het is goed dat de burgemeester oproept om niet te gaan speculeren, maar om eerst het onderzoek en de feiten af te wachten."Volgens Strating heeft de onrust op social media geen invloed op het werk van de politie. "Die doen hun werk en laten zich niet afleiden. De politie monitort social media wel en als er strafbare reacties op staan zal ze actie ondernemen."