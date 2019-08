Roekeloze automobiliste krijgt rijontzegging en werkstraf

Op 14 februari reed de vrouw een fietser aan op een fietspad bij de Statenweg in Emmen. Daarna ging ze met hoge snelheid ervandoor. Een getuige van het ongeluk noteerde het kenteken van de auto en achtervolgde haar een tijdje. De getuige haakte uiteindelijk af vanwege de hoge snelheid van de vrouw. Wel maakte hij melding van de aanrijding.Via het kenteken van de auto kwamen agenten al snel bij de vrouw uit. De auto waarmee ze de aanrijding had veroorzaakt stond voor haar huis. Ook de sleutels had ze in bezit.Bij de vrouw werd wangslijm afgenomen om haar DNA op het stuurwiel van de auto vast te kunnen stellen. De test wees uit dat de vrouw speed en THC had gebruikt. Agenten wilden een bloedproef afnemen, maar dat weigerde de vrouw. Ze reed ook zonder geldig rijbewijs.De vrouw ontkende dat ze achter het stuur van de auto had gezeten ten tijde van de aanrijding. Dit, terwijl haar buurvrouw verklaarde dat ze haar uit de wagen had zien stappen.Een maand later veroorzaakte de vrouw opnieuw een aanrijding. Ze botste tegen een auto op een parkeerplaats aan de Wilhelminastraat in Emmen. Ook hier reed ze meteen weg, maar opnieuw was er een getuige.Toen agenten bij de vrouw op de stoep stonden, verklaarde de vrouw dat ze van de aanrijding niets had gemerkt. Op haar auto vond de politie echter krassen in de kleur van de auto die ze had aangereden.De politierechter vond bewezen dat de vrouw twee keer een aanrijding had veroorzaakt en daarna was doorgereden. Het weigeren van de bloedproef vond de rechter ronduit laakbaar en het rijden zonder geldig rijbewijs 'levensgevaarlijk'.De raadsman van de Emmense zei dat zijn cliënte sinds kort haar rijbewijs had gehaald. "Met een rijontzegging mist ze de ervaring van rijden met een rijbewijs." Maar dat argument vond de rechter niet genoeg.Naast de rijontzegging en de werkstraf, moet de vrouw 593 euro aan de aangereden fietser betalen. Die hield licht letsel en een kapotte fiets over aan het ongeluk.