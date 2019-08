Drentse deelnemers We zijn er Bijna!: Het is zoals het is

Al negen seizoenen zien televisiekijkers hoe vakantievierders in groepsverband buitenlandse campings afgaan en de 'hotspots' van een regio bezoeken. Deze zomer is de Balkan aan de beurt.Hoewel het Egbert en Jannie fans zijn, hadden ze niet hun vakantie geboekt om in het programma te komen. "We hadden een reis uitgezocht naar de Balkan. Toen hoorden we later dat ‘de tv’ waarschijnlijk ook meeging en daar hadden we geen bezwaar tegen", aldus Egbert. "De reis leek ons heel leuk, dus ik zei: waarom niet. We zien wel.""Het is een heel rustgevend en heerlijk programma", oordeelt Egbert. "Er wordt eigenlijk geen programma gemaakt. Het is zoals het is."Egbert zegt dat het niet voelt alsof je de hele tijd in de gaten wordt gehouden. "We hebben gewoon de reis gedaan zoals anders. De eerste paar dagen geef je er wel wat acht op: waar zijn ze en wat doen ze? Dan ga je je ook wat anders gedragen, maar later is het heel gewoon. Je gaat je eigen gang."Eenmaal thuis ziet Egbert zijn vakantie terug op de televisie. "Dat is wel iets anders. Met een gids erbij wordt er in het Engels of Duits gesproken. We zijn niet zo goed in die talen, dus voor de tv kunnen we het nu wel goed volgen met ondertiteling. Het zijn bepaalde dingen. Je kijkt er toch anders tegenaan."Eenmaal terug in Fort worden ze op straat zo nu en dan door voorbijgangers herkend. “Gister schoten mensen ons nog aan en maakten ze een praatje", illustreert Egbert. "Maar niks negatiefs.”