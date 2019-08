Werkstraf voor 'asociale' man voor bedreiging en mishandeling

De man pleegde de misdaden in maart en april van dit jaar en vorige zomer.Na een melding over huiselijk geweld kreeg de man in maart bezoek van de politie. Dat was bij zijn toenmalige woning in Emmer-Compascuum. De man was niet van het bezoek gediend.Hij had een mes in de hand waarmee hij dreigend op de dienders afliep. Toen die hem wilden overmeesteren met pepperspray, stak de man het mes rechtop in zijn salontafel. Eenmaal op het bureau werd een blaastest bij de man werd afgenomen. Hij had meer dan negen glazen alcohol gedronken.Ook in april was de invloed van alcohol groot toen de man een bezoeker van zijn buurvrouw bedreigde. Die had geklaagd over geluidsoverlast. De man bedacht zich niet en gooide een kapstok naar de klagende visite, die het ding weer naar de man terug gooide. De Ermer liep daarna woest op de bezoeker af en sloeg hem met de kapstok op het achterhoofd. Het slachtoffer hield er een verdikking op zijn achterhoofd aan over.Het strafblad van de man druipt volgens de rechter van de alcohol en van opvliegendheid. “Hoe is het nu met uw alcoholgebruik?”, vroeg de rechter aan de man. Die antwoordde kort: “Ik lust 'm nog steeds."De man was ook dronken toen hij in juli vorig jaar een drietal mensen voor zijn woning bedreigde. Hij zwaaide daarbij vervaarlijk met een stratenmakershamer. Hij schreeuwde dat het trio dood zou rijden als hij ze zou tegenkomen op de openbare weg. Wat de aanleiding van deze bedreiging was, bleef onduidelijk.De Man verhuisde van Emmer-Compascuum naar Erm, waar hij dagelijks drinkt. “Ook als ik werk", zei de man tegen de rechter. Die vond het gedrag van de Ermer ronduit asociaal. “Als je maar drinkt voor wat je waard bent, ben je niet te handhaven."De man moet aan zijn slachtoffers in totaal 900 euro betalen.