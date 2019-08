Extra raadsvergadering in Westerveld over 'geheime bijeenkomst'

De inzet: publicaties in de media over geheime bijeenkomsten waarbij Progressief Westerveld niet betrokken was. En daarmee lijkt de crisis in de coalitie in Westerveld compleet.Gesproken wordt er al een tijdje niet meer tussen de drie partijen. Er is een vertrouwensbreuk sinds het opstappen van Progressief Westerveld-wethouder Wilfried de Jong. Een informateur moet nu kijken of er nog iets te redden is.Progressief Westerveld was bezig met het zoeken naar een kandidaat-wethouder. Die hebben ze ook gevonden in de persoon van de huidige fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen. Maar deze kandidaat is nooit officieel aangedragen. Ondertussen heeft Van de Kasteelen vanwege gezondheidsredenen zijn huidige functie als fractievoorzitter voorlopig neergelegd.Morgen komt de gemeenteraad bijeen om de publicaties in de media te bespreken. En dan vooral een zinssnede in de Meppeler Courant waarin wordt gesproken over een "geheime bijeenkomst" met de gemeenteraad waarbij Progressief Westerveld niet was uitgenodigd.Tijdelijk fractievoorzitter van Progressief Westerveld Hans de la Mar wil opheldering hierover. En dat in het openbaar. Niet meer in achterkamertjes in het gemeentehuis.DSSW-SW en Gemeentebelangen ontkennen overigens dat er een geheime bijeenkomst is geweest. Progressief Westerveld had zelf een radiostilte afgekondigd over de kwestie.Vanmiddag wordt de naam bekend van de informateur. Hij of zij moet kijken of er nog iets te redden valt. Maar bij elke actie die nu wordt ondernomen wordt de kans op een lijmpoging steeds kleiner. Een goed gesprek zit er even niet in.