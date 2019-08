Odoorn wacht invasie van vrachtwagens en oldtimers: 'Het is een beetje uit de hand gelopen'

De nieuwe internationale truck- en oldtimershow wordt georganiseerd door chauffeursvereniging De Blauwe Jongens. "We zijn nog een nieuwe club, maar werden al snel enthousiast toen Jaap Bos uit Odoorn met het plan voor de show kwam. We zijn er vorig jaar al mee aan de slag gegaan en nu is dus binnenkort de eerste editie", vertelt Harm Kuiper van De Blauwe Jongens.De organisatie is aangenaam verrast door de vele aanmeldingen. Er komen 350 vrachtwagens, 150 minitrucks en ook nog zo'n 100 oldtimers naar het terrein aan de Geerskampweg in Odoorn. "Ze komen zelfs vanuit Finland, Polen en Noorwegen. Dat hebben we ook te danken aan de goede contacten van één van onze bestuursleden, die voorheen betrokken was bij een soortgelijk evenement in Appelscha, dat niet meer bestaat", legt Kuiper uit.Odoorn kan volgens Peters en Kuiper wel wat reuring gebruiken, maar het is niet de bedoeling dat het een evenement wordt met veel drank en getoeter. "We hebben strenge huisregels en zullen niet aarzelen om overtreders van het terrein af te zetten. We hebben daar zelfs een sleepwagen klaar voor staan. We willen dit evenement in goede harmonie met de omgeving tot een succes maken", zegt Kuiper.De show heeft op zondag ook een truckrun, waarbij gehandicapten een rit mogen maken in een truck. Het evenement is gratis toegankelijk en het is de bedoeling om er een jaarlijkse traditie van te maken.