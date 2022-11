De week van Drenthe: demonstreren tegen Zwarte Piet en angstcultuur bij Tuinland

Het is zondag en dat betekent natuurlijk dat we weer terugkijken op het nieuws van afgelopen week. Een week waarin onder meer gedemonstreerd werd tegen Zwarte Piet in Emmen en waarin bekend werd dat er bij Tuinland een angstcultuur heerst.

We beginnen op maandag met het protest in de raadszaal van de gemeente Emmen. Anti-Zwarte Piet-demonstranten legden namelijk de begrotingsvergadering stil. Ze protesteerden omdat de gemeente Emmen niet per direct afscheid wil nemen van zwarte pieten tijdens de sinterklaasintocht. Emmen wil dat juist geleidelijk doen.

Een deel van de demonstranten werd snel weer vrijgelaten. De laatste vier kwamen afgelopen donderdag pas op vrije voeten, omdat de politie hun identiteit nog niet konden vaststellen. Ze worden verdacht van lokaalvredebreuk.

Man stak eigen kind neer

Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar cel en tbs met voorwaarden tegen een 47-jarige man uit Gasselte. Hij heeft in februari bij het Boomkroonpad in Drouwen zijn anderhalf jaar oude zoontje in de borst gestoken met een mes. Ook had hij zichzelf vier keer gestoken. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Herderstocht gaat niet door

De Herderstocht over het Balloërveld op kerstavond gaat dit jaar niet door. Dat werd woensdag bekend. Parkeren rond de schaapskooi mag niet meer en er zijn geen alternatieven voorhanden. Volgens Staatsbosbeheer staat de natuur te veel onder druk. De organisatie van de herderstocht is teleurgesteld. "Het is toch een bijna sprookjesachtige locatie en er kwamen de laatste jaren zo'n vijfduizend mensen op af. De bezoekers kwamen van heinde en verre. Het is jammer dat het nu niet door kan gaan."

Angstcultuur bij Tuinland

Donderdag kwam het nieuws naar buiten over Tuinland. Schreeuwen, schelden en zelfs bedreigingen. Medewerkers van tuincentrum Tuinland klagen over een angstcultuur binnen het bedrijf. De hoofdverantwoordelijke is volgens het personeel één van de twee directeuren van het tuincentrum. De andere directeur - Girbe Drenth - erkent dat er weleens is geschreeuwd en gescholden. Ook bevestigt hij dat personeel bedreigd is. "Dat is niet goed, dat is kwalijk. En ik weet ook zeker dat het niet meer gaat gebeuren in de toekomst", zegt hij. Hij benadrukt dat het om incidenten gaat.

Buurt opgeschrikt door mogelijke vuurwerkbom